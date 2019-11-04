Во Франции протаранили и ограбили собор из списка ЮНЕСКО

Из построенной в XII веке церкви Сент-Мари вынесли золотые артефакты

Кафедральный собор Сент-Мари в Олорон-Сент-Мари / Фото: Wikipedia

Спустя полгода после пожара в соборе Парижской Богоматери, во Франции пострадал и другой объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает издание Republique des Pyrenees, инцидент произошел в городе Олорон-Сент-Мари, где в ночь на 4 ноября трое неизвестных протаранили автомобилем дверь и ограбили построенный в XII веке кафедральный собор Сент-Мари.

Чтобы дверь было легче выбить дверь, грабители прикрепили к передней части автомобиля цельный кусок дерева. После злоумышленники распилили решетку, пробрались в комнату с церковной утварью и другими вещами, где украли принадлежавшие епископам Олорона золотые украшения, попутно сломав и разбив часть реликвий.

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Точная сумма ущерба все еще оценивается экспертами. Настоятель собора назвал случившееся "кощунственным ограблением".

С места преступления грабители скрылись на запасной машине. В настоящее время местная жандармерия разыскивает преступников.

Напомним, что на прошлой неделе в Японии произошел пожар в древнем замке Сюри, который также входит в список ЮНЕСКО. Огонь уничтожил 4 200 кв. м исторического здания, включая главный зал замка и одно из зданий комплекса. Причина возгорания пока не известна.

А еще раньше пожар охватил объект из списка ЮНЕСКО в Италии – загорелись построенные в XVIII веке знаменитые королевские конюшни в Турине (Cavallerizza Reale).

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