Водопады в метро и потоп в Белом доме: Вашингтон затопил ливень

Дренажные системы американской столицы оказались не готовы к мощному ливню, который скрыл под водой целые улицы











Спустя всего несколько дней после первого за долгое время военного парада в Вашингтоне на День независимости США, на американскую столицу обрушился мощный ливень.

Дождь подтопил ряд районов и окрестностей города, а также некоторые помещения в Белом доме.

Компания Amtrak, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками, сообщила в своем Twitter об остановке всех поездов, направляющихся южнее Вашингтона, из-за серьезной непогоды.

Видео: twitter.com/Livestormchaser

Кроме того, непогода привела и к нарушению работы метрополитена: на отдельных станциях образовались настоящие водопады, низвергающиеся с потолка. В связи с затоплением движение поездов осуществляется со сбоями.

После дождя некоторые улицы американской столицы, в том числе и в центре, оказались полностью скрыты под водой.

Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.

Кроме того, из-за удара стихии несколько тысяч потребителей остались без электричества.

Пока что метеорологи не озвучили точное количество осадков, которое выпало в Вашингтоне утром 8 июля.

В то же время, как мы уже писали, в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, температура достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

А вот в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо в конце июня произошла настоящая погодная аномалия – выпало до полуметра снега.

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