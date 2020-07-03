Военное присутствие США в Польше сохранится, несмотря на результаты выборов президента

Военное присутствие США может стать элементом психологической войны между Россией и Польшей

Результаты президентских выборов в Польше и США не повлияют на присутствие американских войск на польской территории. Об этом заявил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Это процесс. Независимо от того, какие будут результаты выборов в Соединенных Штатах, кстати, и в Польше, эта тенденция будет продолжаться", — сказал он, комментируя размещение американских войск в Польше.

По мнению посла, военное присутствие США может стать элементом психологической войны между Россией и Польшей. "Я не буду вдаваться ни в какие спекуляции, пока идет дискуссия о том, какое количество новых солдат было размещено в Польше, но это тоже, конечно, изменение в реальной сфере", — добавил Марчиняк.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США. 24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу.

Напомним, что Дуда открестился от переброски американского ядерного оружия в Польшу.

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