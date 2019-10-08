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Волкер ушел с руководящей должности в Институте Маккейна

8 октября, 00:58

Синди Маккейн поблагодарила Волкера за работу

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который подал в отставку в конце сентября, подтвердил решение уйти с руководящей должности в Институте Маккейна США из-за "повышенного внимания" СМИ, что, на его взгляд, навредит самому аналитическому учреждению.

Об этом говорится в его заявлении, на которое ссылается в понедельник "Голос Америки".

"Недавнее внимание СМИ к моей работе в должности спецпредставителя по вопросам Украины создает риск отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института, поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института Маккейна по вопросам международного лидерства", – отмечается в заявлении Волкера.

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О намерении бывшего высокопоставленного дипломата США уйти с Института Маккейна в прошлую пятницу сообщил The New York Times.

Со своей стороны, Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкера за работу и преданность "моему мужу и всей семье Маккейнов".

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Как сообщалось, Волкер подал в отставку в конце сентября после обнародования рассекреченной жалобы "обличителя", где фигурировало его имя. На прошлой неделе Волкер дал показания перед членами Конгресса в контексте расследования по импичменту президента США.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

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