Возле Белого дома в США стреляли

Сегодня, 20:10

Причины и обстоятельства инцидента расследуются

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Возле Белого дома в США мужчина ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщают пресс-службы правоохранительных ведомств. Сейчас медики оказывают ему помощь. Причины и обстоятельства инцидента расследуются. Кроме стрелка никто не пострадал.

Как сообщает USA Today, президент США Дональд Трамп во время инцидента не находился в здании. Сейчас он находится во Флориде.

На месте инцидента остаются правоохранители.

Напомним, вчера, 2 марта, в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas,которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. 

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.
США, Белый дом, стрельба, Дональд Трамп
Источник:

РБК Украина

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