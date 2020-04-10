Выборы президента США: коронавирус вмешался в планы Сандерса

Сандерс подчеркнул, что некоторые из его сторонников рекомендовали ему продолжать участие в гонке

Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов главным образом из-за распространения в США нового коронавируса. Об этом законодатель заявил в интервью телеканалу MSNBC.

"Думаю, в конечном счете на мое мнение повлияло то, что, будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна во время пандемии, а также в связи с тем, что уже не менее 17 млн человек потеряли работу", – констатировал сенатор.

Сандерс подчеркнул, что некоторые из его сторонников рекомендовали ему продолжать участие в гонке, несмотря на значительное отставание от бывшего вице-президента США Джо Байдена по числу полученных голосов делегатов партийного съезда демократов. В начале текущего года сенатор в течение нескольких недель считался лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Позже фаворитом гонки стал Байден.

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Напомним, Сандерс 9 апреля в обращении к сторонникам объявил о приостановке своей предвыборной кампании. На тот момент, согласно оценкам газеты New York Times, Байдена готовы были поддержать 1 217 делегатов национального съезда, Сандерса – 914. Издание отмечало, что отрыв по числу голосов, который имелся у Байдена, был "почти непреодолимым" для Сандерса.

Тогда президент США Дональд Трамп высказал сомнение, что Сандерс вышел из кампании, поскольку политик-демократ сохранил своих делегатов. Глава Белого дома также обратил внимание на то, что бывший президент-демократ Барак Обама пока не поддержал кандидатуру соперника Сандерса среди демократов Джозефа Байдена.

Как известно, национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он был намечен на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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