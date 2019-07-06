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Выборы в США: соперница Байдена насобирала около 12 млн долларов пожертвований

6 июля, 01:27

Сторонники жертвовали в среднем по 39 долларов каждый

Фото: AFP

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, набрала за второй квартал текущего года около 12 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом сообщает The New York Times.

Сумма поступила от 279 тыс. жертвователей, из которых 150 тысяч перечисляли политику личные средства впервые. Сторонники жертвовали в среднем по 39 долларов каждый, в режиме онлайн данный показатель составил 24 доллара. Сенатор ранее информировала, что собрала более 2 млн долларов за одни сутки после первых теледебатов претендентов в президенты США от Демократической партии на прошлой неделе.

Харрис в сборе пожертвований пока отстает от главных соперников. Бывший вице-президент США Джозеф Байден собрал за два с лишним месяца 21,5 млн долларов, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж за минувший квартал — 24,8 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 18 млн долларов. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.

Харрис, Байден, Сандерс, Буттеджадж и еще 16 членов Демократической партии США 26–27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов. Он располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей.

Ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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Тег выборы, пожертвования, Байден, соперник, выборы в США

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Источник:

ТАСС

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