Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии

Сегодня, 07:55

Япония понимает, почему США пришли к такому решению

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg США Япония понимает, почему США пришли к такому решению

Япония считает нежелательным решение США и России выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению", – заявил он.

Ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также начинает процедуру выхода из него. 

"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Япония, выход, реакция, ДРСМД, ракетный договор

Вы сейчас просматриваете новость " Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США официально уведомили Россию о начале выхода из ракетного договора

Вчера, 11:34

Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа

Ляшко: Разрыв договора о ликвидации ядерных ракет – угроза всему человечества

2 февраля, 15:49

“Сильные мира сего играют друг перед другом мышцами", - говорит политик

США назвали дату выхода из ракетного договора с Россией

1 февраля, 15:58

Госсекретарь США назвал 2 февраля датой временного выхода Вашингтона из ДРСМД

Гонка вооружений уже началась, и ее начала Россия – Госдеп

29 января, 15:22

Нарушив ракетный договор с Соединенными Штатами, Россия начала гонку вооружений, уверяет замгоссекретаря

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях