Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии
Япония понимает, почему США пришли к такому решению
Япония считает нежелательным решение США и России выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.
"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению", – заявил он.
Ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также начинает процедуру выхода из него.
"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
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