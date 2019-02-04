Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии

Япония понимает, почему США пришли к такому решению

Фото из открытых источников.

Выход США и России из ракетного договора: появилась реакция Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg 2019-02-04T07:55:00+02:00 США Япония понимает, почему США пришли к такому решению

Япония считает нежелательным решение США и России выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению", – заявил он.

Ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также начинает процедуру выхода из него.

"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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