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Высказывания Трампа по Гренландии подрывают доверие к США – американский дипломат

22 августа, 19:43

Трамп был готов ежегодно платить Копенгагену за юрисдикцию над островом по 600 млн долларов

/ Фото: AFP

Высказывания президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, а также его болезненная реакция на отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос подрывают доверие союзников к США. Такое мнение высказал в четверг на страницах газеты "Нью-Йорк таймс" Иво Даалдер, занимавший в администрации Барака Обамы пост постоянного представителя США при НАТО.

"Это еще один удар по доверию к США во времена президентства Трампа, - привела газета его слова. - Ни один лидер государства – дружественного или враждебного – не будет воспринимать Америку серьезно".

"Проблема не только в том, что высказана невероятная идея о покупке территории, как будто речь идет об участке под строительство или под новый гольф-клуб, - добавил он. - Речь идет о неожиданной отмене государственного визита в результате совершенно естественного отказа обсуждать такую идею".

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Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп был готов ежегодно платить Копенгагену за юрисдикцию над островом по 600 млн долларов. Об этом 21 августа сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на два осведомленных источника.

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Кроме того, в Белом доме обсуждали одноразовый крупный транш, чтобы подтолкнуть Данию к соглашению.

Любопытно, что в начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов, но датские власти очень критично отнеслись к такого рода намерениям.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

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США гренландия Трамп

Источник: ТАСС

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