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Выжить в условиях эпидемии: в США стриптизерши начали доставлять еду

25 марта, 06:33

Екатерина Степаненко

Предприимчивый бизнесмен из Портленда решил не закрывать клуб на карантин, а переквалифицироваться

Пикантная доставка еды появилась в США благодаря коронавирусу. Стриптизерши из американского города Портленд из-за карантина остались без работы и теперь развозят еду. Идея обнаженного сервиса пришла в голову владельцу одного из клубов. Предприимчивый бизнесмен решил заведение не закрывать. Поэтому танцовщиц переквалифицировали в курьеров, охранников и водителей. А барменов – поставили принимать заказы. Довольны все – и сами девушки, которые не потеряли заработок, и местные жители. Бывшие стриптизерши говорят, что среди заказчиков немало постоянных клиентов, которые хотят, чтобы еду принесла определенная девушка.

В Украине таких интересных доставок нет, но зато крупные сети объединились и будут доставлять продукты по себестоимости. Эта услуга пока что работает в тестовом режиме, а функции решили распределить таким образом – АТБ формирует наборы и продает продукты по минимально возможной стоимости.

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А еще почтовым операторам разрешили доставлять лекарства, потому что аптеки надо разгрузить. Глава министерства отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.

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США доставка Портленд доставка еды

Источник: Сегодня

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