В Киеве, Одессе, Львове и Харькове организовали бесплатную доставку еды

Люди смогут получить свой заказ, не контактируя с курьером

В связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса сервис по доставке еды Uber Eats решил сделать свои услуги в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатными до 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис уже разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки из ресторанов. Кроме того, получить свой заказ теперь можно, не контактируя с курьером. Еду будут доставлять до дверей дома или квартиры.

"Uber Eats разослал курьерам по всему миру рекомендации, которые в свою очередь основаны на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, как помочь уберечься от вируса. Мы также ищем дополнительные методы, с помощью которых Uber и Uber Eats могут поддерживать сообщество в эти трудные времена", – отметили в компании.

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Также было отмечено, что доставка еды может помочь ресторанам удовлетворять спрос, который сократился из-за ограничений в работе.

"Мы начали информировать пользователей о том, как сделать заказ с бесконтактной доставкой до дверей, а также сделали и саму доставку полностью бесплатной во всех городах, где работает Uber Eats, до конца марта. Для активации бесплатной доставки пользователям нужно будет ввести промокод, который будет разослан письмом и размещен в баннере в приложении Uber Eats", – заявил генеральный менеджер компании в Северной и Восточной Европе в Чарити Саффорд.

Отметим, что подобную услугу до конца карантина предлагают интернет-магазин "Розетка" и "Новая почта". До 3 апреля украинцы могут бесплатно получить свой заказ, если его стоимость составляет от 500 гривен.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 14 случаев заражения COVID-19, два из них – летальных.

Кроме того, ранее врачи-инфекционисты рассказали сайту "Сегодня", когда в стране ожидается пик заболеваемости.

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