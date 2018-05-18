"Взорвать Крымский мост": американское издание ответило России за своего журналиста

Американский издание Washington Examiner вступилось за своего журналиста Тома Рогана, который предложил взорвать Крымский мост, чем сильно рассердил Россию.

В свое статье "Наш ответ на угрозы России против наших журналистов" американское издание поясняет в ответ на открытие в России уголовного дела против их журналиста, что Роган не призывал к терроризму и даже указывал, что нужно избежать жертв.

"Наши авторы обычно не выступают за уничтожение мостов, но большинство мостов не построены как часть незаконного вооруженного вторжения в другую суверенную страну. Крым по праву украинский. Россия контролирует незаконно с помощью силы, и этот мост является попыткой укрепить этот контроль, тем самым заложив основу для дальнейших усилий по воссоединению Советского Союза", – говорится в статье.

Издание отмечает, что Роган всего лишь предлагал Украине вариант, как защитить себя и называет это справедливым и адекватным предложением.

Также Washington Examiner указывает на статью в американской Конституции, которая позволяет гражданину США критиковать не только американские власти, но и российские, и любые другие, а также осуждать российскую агрессию.

Как известно, американский политический журналист Том Роган в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост даже несмотря на возможные ответные меры России. В итоге появилась жесткая реакция Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова американского журналиста уродливым проявлением некачественной журналистики.

Позже сам же американский журналист уточнил свои слова об уничтожении Крымского моста. Роган пояснил, что сожалеет только о том, что не высказался конкретнее относительно того, как нужно уничтожить мост.

Напомним,15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.