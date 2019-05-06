Взрыв на химзаводе в США: число жертв возросло

Поиски еще одного пропавшего продолжаются

В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) в результате взрыва на химическом заводе погибли три человека. Об этом сообщил начальник городской пожарной службы Стивен Лензи. Ранее мы писали об одной жертве ЧП.

Он отметил, что на месте взрыва спасатели обнаружили тело еще одного пропавшего, а в больнице скончался один из четырех пострадавших. На данный момент продолжаются поиски третьего пропавшего.

Кроме того, ранее начальник пожарной службы сообщил, что четверо пострадавших из-за взрыва были доставлены в больницы, а двое отказались от лечения. По словам Лензи, причина взрыва не пока установлена, проводится расследование. Также отметим, что спасатели приостанавливали операцию по поиску пропавших из-за опасений касательно стабильности конструкции.

Напомним, ранее два человека пострадали в результате взрыва на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

Также ранее на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах,

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