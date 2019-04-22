Ядерный бомбардировщик B-52 запустили взрывом: видео

Пороховые стартеры дают возможность запускать бомбардировщик в течение всего десять минут

В Сети появилось видео запуска двигателей стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress необычным способом – при помощи пороховых стартеров.

Этот способ – наземный персонал американских аэродромов называет его Саrt-Start – применяется, когда самолет надо как можно быстрее поднять в воздух.

Бомбардировщик Boeing B-52 пришел на смену устаревшему B-36 в 1955 году. Stratofortress может нести на своем борту различные виды оружия (ядерное – не исключение) на дозвуковой скорости и высоте до 15 километров.

Известно, что изначально разработка B-52 велась для для теоретической доставки двух термоядерных бомб колоссальной мощности к любой точке СССР.

Помимо того, эта модель Boeing – абсолютный рекордсменом по дальности полета среди боевых самолетов своего класса, а то, что данная модификация находится на вооружении уже более 50 лет – редкость для подобной техники.

Пороховые стартеры дают возможность запускать бомбардировщик в течение всего десять минут, в отличии от стандартного часа.

Такой процесс позволяет не применять наземное оборудование. Примечательно, что неработающие на момент запуска шесть двигателей запускаются перед самим взлетом – когда B-52 достигает конца взлетной полосы.

Напомним, в марте США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд.

В тот же день, 21 марта, истребители РФ перехватили американский бомбардировщик B-52 над нейтральными водами Балтийского моря. В воздух были подняты два Су-27 и они вынудили американцев развернуться.

Спустя пару дней стратегические бомбардировщики США появились у границ России в районе Балтики. Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение самолетами Су-27.

В свою очередь в Кремле отреагировали на полеты бомбардировщика США у границ России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает, что такие действия американцев не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в Европе.

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