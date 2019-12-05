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Юзеры жалуются на проблемы в работе Instagram и Facebook: в каких странах произошел сбой

5 декабря, 23:10

Основные жалобы поступают из США, Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора

Фото: REUTERS/Thomas White

Фото: REUTERS/Thomas White

В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошёл очередной сбой.

Об этом следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Основные жалобы поступают из США, Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Италии, Испании и России.

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Большинство сбоев в Instagram связаны со сбоем в работе новостной ленты (52%), невозможностью зайти в аккаунт (31%) и недоступностью "Историй" (14%).

Facebook – проблемы с доступом к аккаунту и новостной ленте (по 38%) и общей недоступности к сайту (22%).

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Стали известно, что сбои в Instagram зафиксированы с 21:26, Facebook – c 21:28 по Киеву.

Пользователи ринулись в Twitter, чтобы выразить свое огорчение и недовольство тем, что в последнее время сбои в Facebook происходят едва ли не каждую неделю.

Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

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Facebook проблема Instagram сбой пользователи

Источник: Интерфакс

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