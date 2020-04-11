Занятия спортом, дефицит масок и строгая самоизоляция – украинец о карантине в Вашингтоне

Американцы действительно закупали продукты и оружие в начале карантина. Но уже успокоились и в целом ситуация с эпидемией коронавируса в Вашингтоне идет на спад

Богдан Глоба – лидер первого ЛГБТ-сообщества украинцев в США ProudUkraine. Четыре года назад из-за угроз, связанных с его общественной деятельностью, Богдан был вынужден покинуть родину и остаться жить в Соединенных Штатах. 11 марта в Вашингтоне был введен режим чрезвычайной ситуации. С этого времени Богдан, как и подавляющее большинство жителей города, строго соблюдает режим самоизоляции. В интервью сайту "Сегодня" Богдан рассказал о разнице между США и Украиной, об отношении к карантину и о важности информации в борьбе с вирусом.

- Какова ситуация с коронавирусом сейчас в Вашингтоне, можно ли проводить определенные параллели между США и Украиной?

- Везде свои нюансы, и не будет корректным говорить за всю Америку. Ситуация отличается в зависимости от штата и города. В крупных городах-миллионниках, городах, где больше случаев, люди больше придерживаются карантина.

В Нью-Йорке, Вашингтоне, Калифорнии – более строго, в других штатах, например во Флориде, Техасе – не слишком придерживаются карантина, относятся к нему более скептически. Например, был случай: все следили, как губернатора Флориды уговаривали закрыть пляжи. В то время на пляжах люди устраивали вечеринки по несколько тысяч человек, а потом оказалось, что там было множество людей с коронавирусом и только примерно неделю назад пляжи были закрыты.

/ Фото: Reuters

Вашингтон – город, который наиболее строго придерживается карантина. Ситуация развивалась волнами. Сначала люди выходили на улицу, затем провели разъяснительную работу, и народ больше стал сидеть дома. Был введен ряд правил: магазины, к примеру, стали до 9 утра и после 9 вечера работать по часу только для людей 60+. Охрана в это время не пускает в помещение молодежь.

На улице довольно пусто. Разрешено выходить на пробежку, делать упражнения, но при условии, что это будет делаться в одиночку. Вашингтон – транзитный город, как и Нью-Йорк, Сан-Франциско. В такие города приезжают иностранцы, люди, которые делают здесь карьеру, поэтому многие американцы просто уехали из города к родителям. Здесь много госслужащих, и они работают все дома.

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- Бег разрешен из-за его популярности? В Украине, например, никто не задумывался над разрешениями на спорт.

- Бег распространен в крупных городах, а в малых населенных пунктах никто не бегает. Я думаю, было понимание, что людей будет трудно "закрыть в квартирах". В Нью-Йорке квартиры – это кровать и тумбочка. Было понятно, что люди сойдут с ума, если их там закрыть, и мне кажется, была именно такая логика.

Мне кажется, американцы более законопослушные, чем украинцы, поэтому если позволяли бегать по одному, то знали, что люди будут это делать. В украинцах "казацкая кровь" – люди используют любое послабление. Американцам дали определенный "коридор" – возможность заниматься спортом, бегать, и они только им пользуются.

- Люди бегают в масках?

- Нет, бегают без масок. У нас первая рекомендация была – не носить маски, чтобы оставить их для медицинских работников. Был дефицит масок, соответственно, маски, перчатки были необходимы для врачей. Оказалось, первая страна мира не могла сшить себе масок. Дефицит до сих пор есть. Несколько дней назад CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. – Ред.) выдал новую рекомендацию – носить самодельные маски. Я думаю, это связано с тем, что вирус до сих пор изучается, и постоянно появляется новая информация.

Затем, вероятно, они увидели, что ношение масок не защищает от вирусов, но защищает от вируса окружающих, ведь человек в первые дни заболевания может не знать, что является переносчиком болезни. Соответственно, люди, которые не знают, что имеют вирус, ходят по магазинам и не распространяют вирусы. Но я все равно не вижу здесь людей в масках.

- Как реагировал, когда увидел нашего спортсмена-пловца из Гидропарка?

- Я видел ремейк с наложенной сверху музыкой, и это было очень смешно.

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Когда-то Нью-Йорк был криминальным городом США, но за считанные годы из-за жестких полицейских мер преступность была преодолена и сейчас Нью-Йорк – самое безопасное место в США, здесь на целый город всего около 100 убийств в год. Есть определенный психологический эффект: когда люди видят наказание, у них пропадает желание совершать преступления.

То есть, с одной стороны это была довольно смешная ситуация, как парня в трусах ловили целым полицейским участком, но если говорить о построении правового государства, то эффективность таких мер оправдана.

Фото: Bogdan Aminov

Мне кажется, в Украине не хватает неотвратимости наказания. В США тоже есть коррупция, преступления, убийства, но чувство безопасности проявляется через понимание неотвратимости наказания для преступников. Поэтому, если говорить об Америке в целом, здесь нет "исключений перед законом". Конечно, если у человека нет хорошего адвоката, ему труднее "бороться с системой". Неравенство есть, но "показательные дела" дают понимание, что есть справедливость. Когда Бритни Спирс приговорили к общественным работам, она подметала аллеи, это показывали по телевидению, и люди знали, что закон работает одинаково даже в отношении людей с миллионными счетами. В Украине же система такова, что все хотят равенства, но все равно система действует по-разному в отношении простых людей и чиновников.

Одна из проблем карантина, которая была и здесь, это вопрос того, что люди не доверяют власти в целом. Это есть и в Украине, и в Америке. В New York Times было немало материалов о том, что сейчас лидер не соответствует тем вызовам, с которыми мы столкнулись.

Например, Трамп указывал в январе, что с повышением температуры вирус исчезнет, ​​он "жонглировал фактами" и впоследствии оказалось, что куча штатов не хотела вводить карантин из-за того, что их лидер-президент 2 месяца рассказывал, что это всего лишь нагнетание паники. Сейчас уже 10 тысяч человек умерли, а прогнозируют, что умрет 100 000. Это связывают с тем, что в течение двух месяцев никто не готовился. Мне кажется, проблема в общем недоверии к власти, потому что власть скрывает информацию, манипулирует, злоупотребляет фактами.

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Ученые говорили, что если бы карантин и необходимые меры сделали сразу, таких последствий бы не было, и мы бы уже вышли из эпидемии. Сейчас говорят, что, вероятно, будет несколько волн. В ряде штатов карантин более сильный, а в других – просто отменили занятия в школе. Это говорит о том, что когда Нью-Йорк и Вашингтон выйдет из карантина, коронавирус снова "привезут" из тех штатов, где распространение эпидемии только начинается.

- Когда ожидается окончание эпидемии?

- В Вашингтоне уже эпидемия пошла на спад. Опубликовали новые графики и новую математическую модель. До конца апреля в Вашингтоне не будет новых инфицированных и новых смертей от вируса. По новым математическим моделям ситуация развивается лучше, чем рассчитывали изначально. То есть можно сказать, что ситуация намного лучше, чем могла быть без введения ограничений.

Карантин продолжается до 24 апреля с возможностью продления, но, судя по ситуации, он не будет продлен, а с середины апреля ожидаются определенные послабления. Государственные учреждения разослали сообщение, что начнут принимать граждан в нормальном режиме с 5 мая. Это – оптимистический план, и пока мы движемся к нему. Если не будет серьезных ухудшений, мы по нему и будем двигаться.

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- В Киеве ожидают кризис аренды жилья из-за того, что студенты и сезонные работники разъехались по домам. Нью-Йорк, Вашингтон – крупные города, есть ли такая проблема?

- В США недвижимость чаще всего сдают не частные лица, а менеджерские компании. Есть компании, которые строят и сдают жилье, есть компании, которые занимаются арендой, а собственники жилья просто получают за это деньги.

В целом, Вашингтон и Нью-Йорк оттока людей не сильно почувствовал, ведь компании обычно оформляют годовые договоры, и просто расторгнуть договор, собрать вещи и уехать невозможно. Я не вижу катастрофической ситуации в этой сфере.

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В Нью-Йорке сразу приняли закон, который позволяет людям, у которых нет денег, три месяца не платить за аренду, и тебя не могут выселить. Вашингтон – город госслужащих, здесь никто не потерял работу, все работают из дома.

Есть проблемы у бизнеса, но мне кажется, запасы у людей есть, и предпосылок для "голодных бунтов" нет. У всех есть кредитные карточки, и некоторые залезли в кредиты. Но, конечно, в долгосрочной перспективе на май и июнь "заложено бомбы". К примеру, здесь был распространен бизнес, когда человек длительно арендовал несколько квартир и сдавал через онлайн-сервисы в субаренду посуточно. Этот бизнес был ориентирован на туристов. Сейчас перелетов нет, туристов нет, поэтому люди оказались без источника доходов. У людей по 20-30 долгосрочных договоров на квартиры, они будут сообщать, скорее всего, о банкротстве.

/ Фото: Reuters

- Как насчет самозанятых людей?

- Uber, к примеру, оказывал помощь водителям, что-то около 1000 долларов в месяц, но этой суммы не хватит на аренду жилья. Трамп подписал Care act, большой пакет помощи, значительная часть которой – помощь именно гиг-работникам, потому что они не могли подаваться на пособие по безработице, ведь фонд помощи по безработице существует за взносы с зарплаты, а эти люди фактически как ФОПы в Украине. Закон, принятый Конгрессом, позволяет этим людям обращаться за пособием по безработице, и они будут получать по 600 долларов в неделю. Плюс правительство выдало каждому резиденту США, кто заработал менее 70 тыс. долларов в год, единовременное пособие в размере 1200 долларов.

- Сейчас в Facebook пишут, что в США люди скупают не гречку, а оружие. Насколько подобное имеет отношение к действительности?

- Это было волнами, и это действительно имело место в начале карантина, примерно месяц назад. Я думаю, люди просто пересмотрели кино про зомби-апокалипсис, поэтому закупали продукты и оружие.

Сейчас говорят о том, что кризис, который надвигается, будет в 2 раза сильнее кризиса 2008 года. Как учит история, экономические кризисы коррелируются с повышением преступности, поэтому народ и вооружился. Мне кажется, это была ситуативная истерика, ее сейчас нет, уже все спокойно.

Все, кто нуждался в туалетной бумаге, уже ее скупил. Логистика перестроилась, все покупают в онлайне, Amazon выполняет доставку, пустых полок в магазинах уже нет. Мне кажется, и люди успокоились – да, есть карантин, но магазины работают, все работает. Наш мэр выступала и указывала, что даже при отсутствии логистики нам бы хватило запасов на 3 месяца.

- Как ты считаешь, причина спада эпидемии – самодисциплина или жесткие ограничения?

- Я думаю, есть определенная комбинация обоих факторов. Вашингтон – город с наибольшей долей образованных людей. Здесь много ученых, университетов, поэтому Вашингтон очень хорошо переживает эту эпидемию. Мне кажется, чем образованнее население, тем четче оно выполняет рекомендации врачей, понимает угрозы. Люди с низким образованием или не воспринимают серьезно, или надеются на защиту высших сил.

- Видел карту распространения заболевания в Нью-Йорке, количество заболевших неравномерно. Это может быть связано с тем, что ты говоришь?

- Пока мы можем только спекулировать, "жонглировать цифрами", а затем в докторских диссертациях будем читать, почему это происходит на самом деле.

Исторически так сложилось, что Вашингтон разделен на North-East и North-West. Часть людей менее социально защищена, с меньшим доступом в больницы, к страховой медицине, образованию. В North-West люди живут более богатой жизнью, не ездят на общественном транспорте, пользуются собственными машинами. Поэтому, предполагаю, там заболеваемость ниже.

Нью-Йорк опубликовал карту, и там оказалось, что наименьшее количество заболеваний в гей-районах. В конце 80-х гей-сообщество пережило СПИД-эпидемию, и Нью-Йорк и Сан-Франциско были эпицентрами этой эпидемии. Как только началась "заворушка" с коронавирусом, народ стал тщательно выполнять рекомендации по карантину. Худшая ситуация в районах, где высокая концентрация религиозных людей, которые игнорировали правила и даже не закрывали школы.

- Напоследок – как ты считаешь, насколько для Украины угроза пандемии является серьезной, и насколько важно украинцам "не расслабляться"?

- Этот вопрос лучше задавать эпидемиологам, но мне кажется, вся ситуация нам указала на проблему достоверности данных. Сейчас в украинском Facebook активно хвалят Китай, распространяют фейк о "победе в третьей мировой", но на самом деле они два месяца приуменьшали цифры, скрывали от мира информацию о его распространении. Если бы с самого начала Китай нормально отреагировал на начало эпидемии, это бы закончилось там, где началось. Но потому, что этого не произошло, мы имеем то, что имеем.

Сейчас большой вопрос – как построить систему ответов на вызовы, ведь очевидно, эта проблема не последняя. Нас все больше на планете, люди заводят экзотических животных, в Киеве я видел людей, которые заводят шимпанзе, в США знаю о случаях, когда люди заводят себе тигров.

Сейчас есть такое явление, как таяние ледников, тундры. Наш Госдепартамент еще до эпидемии коронавируса занимался вопросом, что подо льдами тундры есть вирусы, от которых у человека давно нет иммунитета. Экстремальный туризм будет также влиять на такие вызовы.

В Украине нет правильной статистики, никто не знает точных цифр. Если мы хотим предупредить вызовы, надо реформировать медицину, создать прозрачную систему, которая позволит ученым делать правильные решения. Сегодня такие решения не могут основываться на некорректных данных.

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