Запуску ракеты Antares, построенной при участии украинских специалистов, помешала погода

По киевскому времени старт запланирован на 11:39 понедельника

Американское космическое агентство NASA, которое ранее показало из космоса извержение вулкана на Гавайях, вместе с компанией Orbital ATK из-за погодных условий перенесли на сутки запуск космического корабля Antares с грузовым спутником для Международной космической станции, который был построен, в том числе с участием украинских компаний.

Об этом сообщили в пятницу в компании Orbital ATK, передает Укринформ.

"Компания Orbital ATK вместе с NASA перенесли запуск ракетоносителя Antares с спутником Cygnus на 4:39 утра понедельника, 21 мая", – отмечается в сообщении.

По киевскому времени старт запланирован на 11:39 понедельника.

Как отметили в компании, изменения в графике связаны с погодными условиями и необходимостью провести проверки корабля перед запуском. "По прогнозу на понедельник, есть 80% вероятности, что погода будет благоприятствовать запуску", – отметили в Orbital ATK.

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Запуск ракетоносителя Antares с грузовым спутником Sygnus на борту станет девятой миссией по доставке груза на Международную космическую станцию. Корабль уже стоит на стартовой площадке на базе Валлопс в штате Вирджиния.

Планируется, что спутник доставит на МКС более 3,3 тонны полезных грузов, в том числе научно-исследовательскую аппаратуру и материалы, а также провизию для экипажа и другое оборудование.

Ранее запуск корабля планировался на пять утра воскресенья, однако в последние дни в регионе не утихает циклон, который принес обильные осадки и порывистые ветры.

"Антарес" создан американской корпорацией Orbital ATK с участием иностранных партнеров, в т.ч. ряда украинских предприятий. Так, основная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" (оба г. Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "РАПИД" (Чернигов) и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США.

Как сообщалось, Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.

Напомним, в США провели успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Ракета достигла высоты 105,9 километра, преодолев линию Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря и является границей между земной атмосферой и космосом. После этого ускоритель совершил благополучную вертикальную посадку недалеко от стартовой площадки в Техасе; отделившаяся от ускорителя пассажирская капсула была также возвращена — она приземлилась на парашютах. В целом, как сообщается, тестовый полет занял примерно 10 минут.