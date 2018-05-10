NASA показало из космоса извержение вулкана на Гавайях

Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства зафиксировало из космоса извержения вулкана Килауэа на Гавайях.

Об этом говорится на сайте космического управления.

На снимках видны последствия извержения лавы.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом маркированы старые потоки лавы.

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Ранее вулкан на собственном дворе увидел житель Гавайев – и даже снял на камеру, как бушует стихия, с расстояния в 30 метров.

Небольшие вулканы житель Гавайев Кейт Брок увидел возле собственного двора. Он надеялся спасти хоть какие-то пожитки – и увидел, что спасать нечего: вулкан уничтожил его дом, как и еще более 30 жилищ.

Человеческих жизней вулкан не забрал: местные власти еще несколько дней назад объявили эвакуацию. Из опасной зоны выехали почти 2 тысячи человек.

Между тем, дороги на острове продолжает заливать лавой, а местные власти повторно эвакуируют жителей.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел. Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.