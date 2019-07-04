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Землетрясение в США вызвало массовые пожары

4 июля, 22:44

Причиной пожаров, предположительно, стало повреждение газопровода

Фото: Pixabay

Пожары начались в четверг в городе Риджкрест, расположенном в южной части американского штата Калифорния, после землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщила в эфире телеканала Си-эн-эн мэр города Пегги Бриден.

Как она уточнила, поступила информация о пяти пожарах. Их причиной, предположительно, стало повреждение газопровода. Кроме того, некоторые здания остались без электроснабжения. Бриден отметила, что информация о погибших пока не поступала, сведения о пострадавших уточняются.

Служба пожарной охраны округа Керн, на территории которого находится Риджкрест, сообщила в "Твиттере", что в одной из больниц города проводят эвакуацию. Представители службы отметили, что поступило не менее 20 вызовов, в том числе в связи с пожарами в Риджкресте или рядом с ним.

Как сообщила ранее Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от Риджкреста. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Газета "Лос-Анджелес таймс" отметила, что это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, эпицентр которого пришелся на густонаселенный район Лос-Анджелеса, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.

Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


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Тег пожар, землетрясение, Калифорния, толчки, сейсмологи

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Источник:

ТАСС

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