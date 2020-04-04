Жизнь в четырех стенах: как правительства разных стран помогают людям и бизнесу во время пандемии

В США малому и среднему бизнесу правительство предлагает льготные кредиты на 30 лет в среднем под 3%

К пандемии коронавируса и затяжному карантину не был готов никто. Мир пересек отметку в миллион зараженных COVID-19, вирус охватил более 180 стран. Большинство из них закрыли людей по домам, последовав примеру китайского Уханя, откуда и пошел вирус. Даже в России, где до последнего на опасность коронавируса закрывали глаза, ввели массовый карантин до 30 апреля. В некоторых регионах людям запретили передвигаться даже на машине.

Пока карантин – единственный способ сдержать распространение вируса, вакцины от которого нет. Но бесследно для людей и экономик такой массовый карантин не пройдет. В США больше 10 млн человек обратились за пособиями по безработице. В Италии к Пасхе будут раздавать продуктовые ваучеры. В Украине пенсионеры получат дополнительно по 1 тыс. грн, а бизнес освободили от уплаты налогов. Сайт "Сегодня" сравнил, как правительства разных стран помогают своим гражданам и бизнесу пережить пандемию, и помогут ли эти меры остаться на плаву и вернуться к обычной жизни после карантина.

/ Фото: Сегодня

Катастрофа в США

Штаты вышли на первое место по числу зараженных и смертности от коронавируса. Цифра зараженных достигла почти 300 тыс. человек и с каждым днем лишь увеличивается. Больше всего пострадал штат Нью-Йорк, который по количеству заболевших (более 100 тыс. человек) обошел целый Китай (больше 82 тыс. человек). Больницы в 8-миллионном Нью-Йорке не справляются с наплывом пациентов. Город пошел по примеру Испании: разворачивает полевые госпитали, в порту пришвартовался плавучий госпиталь USNS Comfort, рассчитанный на тысячу коек, а во дворах больниц впервые после теракта 11 сентября появились мобильные морги – фуры с холодильными установками.

/ Фото: Reuters

Пока Дональд Трамп заявляет, что Штаты намерены восстановить деловую и экономическую активность до Пасхи, The New York Times пишет, что в Нью-Йорке уже оборудовали 45 мобильных моргов и местные крематории теперь могут работать круглосуточно.

/ Фото: Reuters

Вместе с этим, Соединенные Штаты, наверняка, – единственная страна в мире, которая на борьбу с последствиями коронавируса направила беспрецедентный пакет помощи. На прошлой неделе Дональд Трамп подписал CARES Act на $2,2 трлн. К примеру, малому и среднему бизнесу правительство предлагает льготные кредиты на 30 лет в среднем под 3% с возможностью отсрочки погашения на год. Деньги бизнесмены могут использовать на погашение долгов по зарплате, кредиторской задолженности и других счетов, связанных с ведением коммерческой деятельности.

Тем, кто из-за пандемии остался без работы, гарантированы пособия по $600 в неделю (или около $2400 в месяц). Правда, от подоходного налога (ставка колеблется от 10% до 35%) эти выплаты не освобождаются. На них могут рассчитывать даже те, кто и до карантина сидел без работы. Плюс гарантированные пособия по безработице в среднем $600 в месяц (хотя от штата к штату этот показатель может отличаться).

Правда, такого бума обращений за пособиями по безработице в американском правительстве явно не ожидали. По информации US Department of Labor, за три недели заявки подали более 10 млн человек и эта цифра продолжает расти. Кстати, от оплаты коммунальных, арендных и платежей по кредитам американцев никто не освобождал. Но всем, кто испытывает временные финансовые трудности, идут навстречу: арендодатели скидывают стоимость платежей вдвое, коммунальные службы предоставляют скидки, а банки входят в положение клиентов и дают рассрочки.

Коммуналку платить надо

Самые жесткие правила карантина действуют в Италии, Испании и Франции. Без специального разрешения, которое нужно заполнить онлайн, на улицу не выйдешь. Иначе – штраф. Во Франции, если попался впервые и без документов, заплатишь 135 евро.

"Если повторно в течение 15 дней – 200 евро вплоть до 1500 евро. А если в течение 45 дней не оплатить штраф, он увеличивается до 450 евро. Если в течение 30 дней выявлено четыре нарушения – 6 месяцев тюрьмы и штраф 3750 евро", – рассказывает сайту "Сегодня" украинка Ира Улитенко, которая уже несколько лет с семьей живет в Париже.

Очередь в магазин канцтоваров, Париж. Фото: facebook.com/iulitenko

Правда, недавно власти решили немного ослабить карантинный режим и разрешили французам выходить на прогулку.

"Теперь без разрешения можно гулять в радиусе 1 км от своего дома", – рассказывает сайту "Сегодня" украинец Денис Колесник, который уже восемь лет живет в Париже.

По словам Дениса и Иры, несмотря на информацию (в основном в российских СМИ) о том, что правительство разрешило французам не платить коммуналку, это не соответствует действительности. Платить нужно, но коммуналка не "съедает" до 50% семейного бюджета, как это иногда бывает в Украине. Однако там намного выше другие налоги, по которым, да, есть отсрочка платежей на квартал, но платить их все равно надо.

Работникам крупных компаний, а также занятым в малом и среднем бизнесе, правительство оплачивает до 70% их ежемесячного оклада. Но для этого нужно подать предварительную заявку и документы, подтверждающие, что компания или бизнес не могут работать из-за пандемии. По состоянию на 2 апреля, по словам министра труда Франции Мюриэля Пенико, таких заявок было уже 4 млн.

В Германии, по словам украинца Павла Фриша, который живет в Бонне уже больше 10 лет, жесткого карантина нет. Но штрафы за несоблюдение дистанции на улице и в общественных местах драконовские: от 25 до 500 евро, повторно – до 25 тыс. евро.

"От оплаты коммуналки и процентов по кредитам никто никого не освобождал. Но помощь по вынужденной безработице нормальная: 60% от ежемесячного оклада и 67% – у кого есть дети. Бизнесу – до 9 тыс. евро (для малого и среднего бизнеса до пяти человек – Авт.). Фирмы, в которых до десяти сотрудников, могут рассчитывать на субсидию до 15 тыс. евро. Деньги предназначены для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов", – рассказал сайту "Сегодня" Павел Фриш.

Как и в США, для крупного, а также малого и среднего бизнеса Бундестаг предусмотрел антикризисные кредиты, чтобы поддержать отечественных производителей и предотвратить их возможное поглощение иностранными компаниями.

Жесткий карантин

В Италии и Испании ситуация критическая. Число зараженных в Италии – почти 120 тыс. человек. На третьем месте после США и Италии – Испания – чуть более 119 тыс. В этих двух странах действует жесточайший карантин. Штраф за нарушение – от €200 до €5 тыс. в Италии, и €300-720 в Испании.

При этом, по заявлениям итальянских властей, эпидемия коронавируса в их стране достигла пика. К сожалению, Север Италии остается наиболее пострадавшим по количеству зараженных и умерших. Однако, на первый план выходит не менее проблемный вопрос. Во-первых, коронавирус может достичь Юга, где, как уже писал сайт "Сегодня", с медициной все несколько хуже, чем на Севере.

Местные депутаты уже предлагают пришвартовать в одном из портов на Юге плавучий госпиталь по типу американского USNS Comfort на случай, если количество зараженных будет сильно увеличиваться. Во-вторых, по словам ассоциированного эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Виктории Вдовиченко, многие жители Юга не имеют постоянного места работы.

"Есть признаки того, что преступные организации хотят воспользоваться этой ситуацией. Об этом пишет The Guardian. Сейчас проводятся расследования деятельности группы в Facebook под названием "Национальная революция", которая подстрекает людей к разграблению супермаркетов. Чиновники также волнуются, что мафия воспользуется возрастающей бедностью, пытаясь привлечь людей в свою организацию. Тем временем налоги для малого и среднего бизнеса приостановлены, но не отменены. То есть, собственникам придется найти деньги на их оплату после карантина", – пишет в своем Facebook Виктория Вдовиченко.

Самозанятые и сезонные предприниматели, по принятому правительством декрету Cura Italia, могут рассчитывать на получение из госбюджета по €600. Еще по 50% от ежемесячного оклада могут получить семьи с детьми (причем, каждый из родителей). Физлица пока могут не платить за коммуналку. Однако, как и в случае с налогами для бизнеса, позже коммунальные и налоговые долги, наверняка, придется погасить. Дополнительных €100 могут получить сотрудники, работающие во время карантина из дома. При этом правительство не ответило, где компаниям и бизнесу брать деньги на зарплату, однако ввело мораторий на увольнения.

В Испании ситуация не лучше, а уровень пособий по безработице меньше – €440. Однако, как в США и Германии, правительство Испании направило значительную сумму на кредитование компаний, а также малого и среднего бизнеса. Помимо этого на государственном уровне на 3 месяца введен мораторий на оплату аренды коммерческих помещений. Плюс, чтобы поддержать бизнес, государство будет оплачивать до 80% налогов с зарплаты сотрудников в случае, если компания или бизнес будут просто не в состоянии делать это самостоятельно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама