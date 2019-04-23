11 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Под завалами одного здания могут оставаться еще десятки человек

Фото: AFP

Не менее 11 человек погибло в результате землетрясения на острове Лусон в центральной части Филиппин. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Ранения получили десятки человек. Продолжаются поисково-спасательные операции. По словам спасательных служб, под завалами одного здания, которое обрушилось близ столицы Манилы, могут оставаться еще десятки человек.

Сразу после землетрясения на территории всей провинции Пампанга начались перебои в работе систем электроснабжения. Часть населенных пунктов до сих пор остается без электроэнергии.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на филиппинском острове Лусон. Его очаг залегал на глубине 40 км, подземные толчки ощущались, в том числе, в Маниле. По данным властей, землетрясение привело к повреждению многих зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины. Помимо этого была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.

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