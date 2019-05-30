20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике

После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем

Фото: Especial.

Не менее 20 человек погибли и 18 получили травмы в среду в столкновении автобуса с грузовиком в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Proceso.

Официальных данных о числе жертв и пострадавших пока обнародовано не было. Согласно предварительной версии случившегося, на одном из поворотов дороги, идущей через горы, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем. На борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас.

Напомним, в Перу загорелся автобус с пассажирами. Жертвами возгорания стали по меньшей мере 20 человек. Жуткий инцидент произошел вечером 31 марта в районе Сан-Мартин-де-Поррес в центральном регионе Лима. Огонь охватил двухэтажный автобус, который находился на автовокзале. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Из-за этого люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали при возгорании туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае.

Также мы писали, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости.

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