Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике

30 мая, 00:14

После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем

Фото: Especial
Фото: Especial.

Не менее 20 человек погибли и 18 получили травмы в среду в столкновении автобуса с грузовиком в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Proceso.

Официальных данных о числе жертв и пострадавших пока обнародовано не было. Согласно предварительной версии случившегося, на одном из поворотов дороги, идущей через горы, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем. На борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас.

Напомним, в Перу загорелся автобус с пассажирами. Жертвами возгорания стали по меньшей мере 20 человек. Жуткий инцидент произошел вечером 31 марта в районе Сан-Мартин-де-Поррес в центральном регионе Лима. Огонь охватил двухэтажный автобус, который находился на автовокзале. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Из-за этого люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.


Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали при возгорании туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае. 

Также мы писали, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Мексика, грузовик

Вы сейчас просматриваете новость " 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик

28 мая, 22:20

Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра

Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Мали

28 мая, 21:19

Основная причина ДТП — это превышение скорости на дороге

В Польше горел автобус "Киев – Прага" с 70 пассажирами: обошлось без жертв

26 мая, 17:15

Огонь был настолько сильный, что выжег дорожное покрытие под транспортом

В Канаде 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом

23 мая, 21:45

В момент аварии в салоне находились 23 ребенка

Названа предварительная причина смертельного ДТП с рейсовым автобусом на Закарпатье

23 мая, 18:07

Автобус перевернулся на крутом повороте

На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы

23 мая, 17:03

Пострадали четверо пассажиров, один из которых умер

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Как понять, что в организме не хватает магния

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Каких мужчин вы заслуживаете в зависимости от знака Зодиака

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь