Украина может направить 200 пожарных в Австралию

Украина проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов

Видео: Reuters

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", – написал Аваков на своей официальной странице в Facebook.

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Напомним, что Австралия сегодня – это открытая адская рана на лице Земли. Несмотря на то что утром на юго-востоке пошел дождь, температура не падает. Количество жертв возросло до 25. На континенте выгорело почти шесть миллионов гектаров леса, погибло полумиллиарда животных.

Австралийские пожарные развеяли мифы. Снимок, якобы сделанный НАСА, оказался фейком. Во-первых, это 3D визуализация. Во-вторых, она не соответствует действительности. Поэтому спасатели континента создали карту реального хода событий, изменения на которой можно отслеживать в режиме онлайн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымом из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

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