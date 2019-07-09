Адская жара в Узбекистане: столбики термометров перевалили за +47 градусов

Температура на 5-7 градусов больше установленной в республике нормы

Фото: Pixabay

Аномально высокая температура стала причиной введения ограничения скорости поездов на отдельных участках железных дорог Узбекистана. Об этом сообщили в администрации АО "Узтемирйулйуловчи".

"Скорость ограничена на следующих ж/д участках: Ташкент - Андижан; Ташкент - Ургенч - Хива; Ташкент- Кунград; Ташкент - Термез и Ташкент - Бухара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера призвана обеспечить безопасность движения поездов. Подчеркивается также, что на этих участках дороги компания организовала бесплатную раздачу минеральной воды пассажирам.

Температура в отдельных районах Узбекистана в последние дни достигает рекордные 47 градусов выше нуля, что на 5-7 градусов больше установленной в республике нормы.

Кроме того, на западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Стоит отметить, что даже на Аляске был побит температурный рекорд. Температура воздуха достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Почему в такую жару нельзя оставлять в машине детей и животных – смотрите в материале "Сегодня".

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