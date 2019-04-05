Адский пожар в Южной Корее охватил пять городов: есть потерпевшие

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился

Фото: AFP

Адский пожар в Южной Корее охватил пять городов: есть потерпевшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6be/7c6/5ca6be7c67c57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6be/7c6/5ca6be7c67c57.jpg 2019-04-05T05:38:58+03:00 Другие страны Из-за сильного ветра огонь быстро распространился

Южнокорейское правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в пятницу из-за массового пожара, охватившего пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны, сообщает "Ренхап".

"Правительство также примет решение о том, следует ли назначать пострадавшие районы в качестве особых зон бедствия после изучения масштабов ущерба", – цитирует агентство чиновника министерства внутренних дел и безопасности.

Возгорание, как полагают, началось на обочине в городе Косон провинции Канвондо, примерно в 160 километрах от Сеула. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние районы, поглотив Сокчо, Каннын и Тонхэ.

По словам пожарных, со всей страны на борьбу с огнем направлено более 870 пожарных машин, около 13 тыс. сотрудников спасательных служб работают с вечера четверга, чтобы сдержать пожар и помочь эвакуации.

Уже подтверждена гибель одного человека в результате пожара. По меньшей мере, 11 человек получили ранения. Ожидается, что число раненых увеличится. По данным источников агентства, число эвакуированных жителей превысило 4 тыс.

В результате пожара уже сгорело 385 гектаров леса. Огонь уничтожил, по крайней мере, 300 домов и зданий в Косоне, Сокчо и Канныне, заявили власти. Перекрыты автомобильные и железные дороги, закрыты 52 школы и другие общественные объекты. Из-за сильных ветров эксперты заявили, что масштабы ущерба и число пострадавших будут увеличиваться в течение дня.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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