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Афганские лидеры разделили власть, подписав соглашение

18 мая, 04:36

Елена Вус

Политики закончили политический кризис, который несколько месяцев был в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани, который ранее отдал военным приказ атаковать талибов, и его главный оппонент Абдула Абдула договорились о разделе власти, подписав соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой было только что подписано", - написал пресс-секретарь афганского президента Седик Седикки на своей странице в Twitter.

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Согласно документу, Абдулла возглавит Высшую комиссию по вопросам национального примирения и будет представлять официальный Кабул на переговорах с радикальным движением "Талибан".

Кроме того, представителям команды Абдуллы отдадут половину мест в афганском правительстве, а также они получат должности в провинциях страны.

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Таким образом политики закончили политический кризис, который несколько месяцев был в Афганистане.

Напомним, 9 марта в Кабуле состоялись сразу две церемонии инаугурации президентов. Тогда присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани, которого ранее независимая избирательная комиссия страны объявила победителем президентских выборов, и премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, который также назвал себя победителем гонки.

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Тогда стало известно, что администрация президента США Дональда Трампасокращает помощь Афганистану и угрожает дальнейшим отказом от всех форм сотрудничества после того, как соперничающие афганские лидеры не смогли договориться о формировании нового правительства.

Кроме того, по итогам визита Помпео подчеркнул, что США продолжат выводить свои войска из Афганистана в соответствии с договоренностью с талибами.

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Афганистан правительство власть соглашение Абдула

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