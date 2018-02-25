"Акт войны": КНДР ответила на новые санкции США

Северная Корея осудила новые санкции США против Пхеньяна и назвала такие действия "актом войны". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНДР.

"Как мы неоднократно говорили ранее, мы расцениваем любые ограничения в отношении нас как акт войны", – говорится в заявлении.

Также Северная Корея считает, что США введением новых санкций дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове перед завершением Олимпийских Игр.

"Две Кореи сотрудничали вместе, и Олимпиада прошла успешно. Но США принесли угрозу войны на Корейский полуостров со своими широкомасштабными новыми санкциями против КНДР – перед церемонией закрытия Олимпиады", – отмечено в заявлении.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, что США больше никогда не смогут начать войну и угрожать войной КНДР, поскольку в Северной Корее завершено формирование ядерных сил.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.



