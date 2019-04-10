Алжир получил главу государства на 90 дней

Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов

Фото: AFP

Алжир получил главу государства на 90 дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d2b/9a3/5cad2b9a3c2a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d2b/9a3/5cad2b9a3c2a2.jpg 2019-04-10T02:34:11+03:00 Другие страны Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов

Парламент Алжира назначил спикера высшей палаты законодательного органа Абделкадера Бенсалаха на должность исполняющего обязанности президента страны.

Об этом сообщает BBC.

"Парламент Алжира назначил спикера высшей палаты законодательного органа Абделкадера Бенсалаха на должность исполняющего обязанности лидера страны, как преемника экс-президента Абдельазиза Бутефлики", – говорится в сообщении.

Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов.

Отмечается, что сразу после этого протестующие на улицах начали требовать отставки новоназначенного лидера Алжира.

Ранее алжирская оппозиция заявила, что будет бойкотировать заседание парламента, на котором будут избирать временного президента страны после отставки Абдельазиза Бутефлики.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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