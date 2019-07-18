Анкара призывает Вашингтон отказаться от решения об исключении Турции из программы по созданию F-35

Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса, – считают в Турции

Фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Турции обратилось к Соединенным Штатам Америки с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. В распространенном заявлении внешнеполитического ведомства данный шаг Вашингтона называется "ошибочным".

"Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям", — отмечается в коммюнике.

Ранее стало известно, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов. Об этом заявил 16 июля президент США Дональд Трамп, заявив, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден подписать сделку с Россией из-за действий предыдущего хозяина Белого дома, демократа Барака Обамы.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Анкара призывает Вашингтон отказаться от решения об исключении Турции из программы по созданию F-35". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"