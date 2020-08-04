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Аннексия западного берега реки Иордан: Израиль рассчитывает на поддержку США

4 августа, 00:35

Елена Вус Елена Вус

Вопрос не снят с повестки дня

Аннексия Израилем частей Западного берега реки Иордан зависит от поддержки США.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, администрация США должна скорее решить вопросы аннексии частей Западного берега реки Иордан.

"Вопрос о применении суверенитета находится в Вашингтоне. Это не покинуло повестку дня, вариант все еще существует", – заявил Нетаньяху.

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Напомним, 1 июля 2020 года Израиль в рамках реализации "сделки века" планировал начать аннексию части западного берега реки Иордан. Дата была озвучена премьер-министром Беньямином Нетаньяху загодя. К ней готовились израильтяне. К ней готовились палестинцы, отказавшиеся идти на урегулирование конфликта по плану Трампа-Нетаньяху. К ней готовился мир, не признавший односторонние (то есть без участия палестинцев) договоренности. В самый последний момент Тель-Авив притормозил с аннексией.

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Подробнее о "сделке века" Трампа смотрите в сюжете "Сегодня":

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Израиль США Палестина аннексия Иордан Биньямин Нетаньяху
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