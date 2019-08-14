Арест экс-президента Кыргызстана: Атамбаеву выдвинули новые обвинения

Алмазбек Атамбаеву / Фото: AFP

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его телохранители не проходят подозреваемыми в убийстве сотрудника спецназа при штурме его дома. Об этом сообщило в среду агентство 24.kg со ссылкой на собственный источник.

"Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа „Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Известно, что подозреваемыми не являются ни бывший президент Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители. По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют еще два эпизода нарушения законодательства страны.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", – сказал адвокат.

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Модернизация объекта была проведена несколько лет назад китайской компанией TBEA на выделенные китайской стороной средства. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ является также бывший премьер республики Сапар Исаков.

О махинациях, связанных с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы "Форум", ранее ничего известно не было. Фактическим владельцем расположенного почти в центре киргизской столицы здания до сих пор считался Атамбаев. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Ранее экс-президенту Кыргызстана уже было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Позже появилась информация, что спецназ Кыргызстана задержал экс-президента Атамбаева .

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

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