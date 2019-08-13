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Атамбаеву инкриминируется убийство спецназовца

Сегодня, 13:07

Правоохранители обнаружили 11 видов огнестрельного оружия и боеприпасы в доме экс-президента

Алмазбек Атамбаеву

Алмазбек Атамбаеву / Фото: AFP

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры страны Замир Бейшекеев.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях", – сказал он.

По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

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Как сообщалось, правоохранители обнаружили 11 видов огнестрельного оружия и боеприпасы в доме экс-президента.

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Отметим, глава Государственного комитета национальной безопасности страны Орозбек Опумбаев заявил, что Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот. По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Позже  спецназ Кыргызстана задержал экс-президента Атамбаева .

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. 

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убийство Кыргызстан Атамбаев

Источник: ТАСС

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