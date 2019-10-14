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Армия Асада перебрасывает свои силы на север Сирии

14 октября, 01:00

Cогласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими Демократическими силами, пока неизвестно

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, войска Башара Асада двинулись на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии".

Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Согласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, который ссылается на источники среди курдов, армия Башара Асада продвигается без сопротивления: солдаты без боя прошли все блокпосты и вошли в Манбидж.

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Ранее Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщал, что сирийская армия в ближайшие 48 часов намерена занять контролируемые курдами города Манбидж и Кобани.

Эти города – последние крупные населенные пункты на востоке провинции Алеппо, которые подчинялись Дамаску после разгрома в этой части страны отрядов "Исламского государства".

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В связи с этим правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции .

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