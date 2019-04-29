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Армия Хафтара захватила нефтяное месторождение в Ливии

29 апреля, 17:39

Ранее этот район был под контролем сторонников Хафтара

Фото: AFP

Нефтяное месторождение Аш-Шарара на юге страны захватили силы маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает "Anadolu" в понедельник, 29 апреля.

Группа неизвестных боевиков организовала вооруженное нападение на центральную станцию крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения Аш-Шарара. Этот район на юге Ливии перешел под контроль сторонников маршала Халифы Хафтара еще в феврале текущего года.

По предварительной информации, пострадавших в результате нападения нет, инфраструктуре не нанесен ущерб. Также отмечается, что это первое вооруженное нападение на нефтяное месторождение.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.


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Тег Ливия, война, армия, Триполи, боевые действия

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Источник:

anadolu

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