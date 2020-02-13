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Атака коронавируса: в Китае запустили систему дистанционного определения высокой температуры

13 февраля, 20:39

Обнаружив у прохожего признаки жара, система автоматически будет оповещать об этом медиков

/ Фото: REUTERS/Kham

Китайский технологический гигант компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта для распознавания людей с повышенной температурой или без медицинской маски. Это новшество, сообщает агентство Синьхуа, призвано сыграть важную роль в борьбе с распространением нового коронавируса.

Система позволяет бесконтактно определять температуру тела проходящего поблизости человека с допустимой погрешностью в пределах 0,3 градуса Цельсия. Выявив у прохожего признаки жара, система автоматически оповещает об этом медиков.

Первоначально новинкой предполагается оснастить некоторые магазины сети Hema Fresh — супермаркетов Alibaba. Затем ее планируется внедрить в больницах, на железнодорожных вокзалах и в метро.

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Ранее базирующаяся в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) компания Alibaba запустила на некоторых своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового коронавируса.

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Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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Китай температура пневмония болезни коронавирус

Источник: ТАСС

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