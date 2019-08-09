Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

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После задержания и массовых протестов экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался подписать следственные документы.

Адвоката бывшего главы государства Сергей Слесарев заявил, что Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайство об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Сейчас он находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, где он пробудет до 26 августа. Также на допрос в МВД был вызван сын Атамбаева Сейитбек.

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Напомним, что Атамбаеву могут предъявить обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по словам самого Атамбаева, он стрелял в спецназовцев, когда те приехали штурмовать его дом.

В четверг, 8 августа, утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева собралось около 4 тысяч сторонников. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и готовы отражать новые попытки штурма.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее, 27 июня, парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает с него иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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