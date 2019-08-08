В Кыргызстане нарастает противостояние между властями и сторонниками экс-президента республики

После того, как экс-президент Кыргызстана заявил о том, стрелял в спецназовцев во время штурма его дома, Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что готов предоставить Атамбаеву гарантии безопасности.

Мамытов подчеркнул, что может предоставить свою площадку для дачи показаний и выступить гарантом безопасности Атамбаева. Об этот говорится в заявлении Мамытова, размещенном на его сайте.

"Обращаюсь к бывшему президенту Атамбаеву, если вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, институт омбудсмена готов предоставить свою площадку и выступить гарантом безопасности, где вы сможете дать свои показания", — говорится в заявлении.

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Экс-президенту уже трижды вручали повестку из Главного следственного управления МВД с приглашением дать показания по одному из уголовных дел в качестве свидетеля. Атамбаев все эти приглашения проигнорировал. Бывший глава государства уверен, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет чушью.

В тренде Атамбаеву готовы предоставить гарантии безопасности для дачи показаний

Напомним, что в четверг, 8 августа, Атамбаев собирает акцию протеста против нынешней власти с требованием отставки нынешнего главы республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики.

Детальнее о происходящем и предысторию ситуации читайте на сайте сегодня: "Беспорядки и противостояние в Кыргызстане".

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