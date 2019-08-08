Атамбаев собирает людей на массовый протест: требуют отставки президента Кыргызстана

К дому Атамбаева в селе Кой-Таш продолжают прибывать сторонники экс-президента со всех регионов республики

/ Фото: AFP

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева проведут в четверг митинг в столице республики. Об этом заявил бывший глава государства журналистам.

"Мы начнем митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, а затем возле "Белого дома" (здания парламента и администрации президента – Ред.)", - сказал он.

По его словам, акция запланирована на 16 часов по местному времени.

Как считает Атамбаев, кровь погибших и пострадавших во время штурма дома экс-президента в селе Кой-Таш Чуйской области "на совести президента Сооронбая Жээнбекова".

В штабе экс-президента Кыргызстана сообщили, что его сторонники намерены потребовать отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

"Собравшиеся в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш люди намерены отправиться на митинг в Бишкек и потребовать отставки Жээнбекова", – заявил представитель штаба.

По его словам, в настоящее время в резиденции экс-президента собрались более 4 тыс. человек, которые требуют от своих лидеров отправиться в столицу и потребовать отставки Жээнбекова.

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"Люди возмущены действиями властей и готовы пойти на крайние меры", – уверен собеседник.

По его данным, в настоящее время в Кой-Таше по-прежнему не работает сотовая связь и интернет.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил жителей страны об ответственности за распространение провокационных материалов.

"В настоящее время через различные соцсети и интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям. В случае выявления лиц, распространяющих провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-центр, ГКНБ сейчас проводит "активную работу по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

В четверг 8 августа утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента собралось около 4 тысяч сторонников Алмазбека Атамбаева. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики и готовы отражать новые попытки штурма.

К дому Атамбаева в селе Кой-Таш продолжают прибывать сторонники экс-президента со всех регионов республики.

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева полагают, что власти продолжат предпринимать попытки силового захвата бывшего главы государства.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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