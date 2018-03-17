Авария на курорте в Гудаури: появились новые подробности

В результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта пострадала украинка – ее прооперировали. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

"Остается один пациент – это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", – заявил он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в операции нуждался гражданин Украины, пострадавший в результате данного инцидента.

Также вице-премьер рассказал о состоянии других пострадавших в результате аварии.

"Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", – добавил Д.Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Напомним, в результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии пострадали 11 человек – четверо украинцев, шестеро россиян, а также гражданин Швеции.