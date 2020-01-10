Власти Ирана бульдозерами "зачистили" место крушения самолета: фото

Большая часть обломков самолета была вывезена на грузовике 9 января, сообщают журналисты

Место крушения. Фото: twitter.com/elizapalmer

Иранские власти практически полностью зачистили место катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Об этом сообщили журналисты CBS, которые посетили место трагедии.

Очевидцы сообщили репортерам, что большая часть обломков самолета была вывезена на грузовике 9 января. Сейчас на месте крушения находятся лишь гражданские лица, которые продолжают "зачистку" территорию.

"Никакой охраны. Никакого оцепления. Никаких признаков каких-либо следователей", – пишут журналисты.

Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы бульдозером зачищают место катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями россиян.

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"Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! "Ихтамнет" тоже сделали бы это", – написал он.

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что в результате этих действий иранских властей уничтожается шанс на проведение детального расследования трагедии.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух". "

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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