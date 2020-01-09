В Иране заявили, что оба "черных ящика" украинского самолета повреждены

Оба бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 повреждены.
Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.
"Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу, — цитирует его местное агентство Tansim. — Оба "черных ящика" были повреждены в результате крушения и пожара". По словам Абедзаде, "в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения".
Кроме того, он опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки. "Ссылки на якобы мои слова о том, что черные ящики будут отправлены за рубеж, были ошибкой журналиста", — отметил чиновник.
Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.
Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.
Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.
Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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