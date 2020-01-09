В Иране заявили, что оба "черных ящика" украинского самолета повреждены

Оба «черных ящика» были повреждены в результате крушения и пожара

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Оба бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 повреждены.

Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на первоначальные данные расследования.

"Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу, — цитирует его местное агентство Tansim. — Оба "черных ящика" были повреждены в результате крушения и пожара". По словам Абедзаде, "в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения".

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Кроме того, он опроверг информацию о том, что бортовые самописцы могут быть отправлены в третью страну для расшифровки. "Ссылки на якобы мои слова о том, что черные ящики будут отправлены за рубеж, были ошибкой журналиста", — отметил чиновник.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

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Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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