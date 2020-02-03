Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: в Иране приняли циничное решение

3 февраля, 14:10

Тегеран решил больше не делиться доказательствами в рамках расследования трагедии

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Иран прекратил предоставление Украине доказательств в рамках расследования авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января.

Как заявил иранскому агентству Mehr директор по расследованию катастроф в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, такое решение принято из-за утечки одной из переданных аудиозаписей.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", – сказал Резайефар.

Реклама

Из "слитого" в СМИ аудиофайла становится ясно, что иранский пилот видел и пуск ракеты, и непосредственно поражение самолета МАУ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это доказательством того, что Иран изначально знал об атаке.

В тренде
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше о трагедии читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран авиакатастрофа МАУ крушение Боинга

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
"Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусеДругие страны
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...