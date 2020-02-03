Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: в Иране приняли циничное решение

Тегеран решил больше не делиться доказательствами в рамках расследования трагедии

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Иран прекратил предоставление Украине доказательств в рамках расследования авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января.

Как заявил иранскому агентству Mehr директор по расследованию катастроф в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, такое решение принято из-за утечки одной из переданных аудиозаписей.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", – сказал Резайефар.

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Из "слитого" в СМИ аудиофайла становится ясно, что иранский пилот видел и пуск ракеты, и непосредственно поражение самолета МАУ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это доказательством того, что Иран изначально знал об атаке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше о трагедии читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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