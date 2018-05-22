Авиакатастрофа на Кубе: одна из выживших скончалась

Женщина погибла от полученных травм в одной из больниц

Гретель Ландроу, одна из троих выживших в авиакатастрофе в прошлую пятницу, 19 мая, умерла в понедельник вечером в больнице "Генерал Калисто Гарсия" в Гаване, об этом сообщила газета Granma.

Она родилась в городе Ольгин и проживала в Гаване. С момента крушения она находилась в критическом состоянии и умерла от полученных травм. После ее смерти осталось двое выживших после авиакатастрофы. Их состояние врачи также оценивают как критическое.

Как сообщалось, погибли 110 человек. При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один из выживших в катастрофе умер, трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии.

Рейс выполнялся иностранным экипажем. Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. После катастрофы по всей Кубе объявлен день траура.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. Ранее мы писали о первых версиях трагедии на Кубе.