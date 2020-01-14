Дело о сбитом украинском самолете: власти Ирана провели аресты

Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS

Иранские власти арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", – цитирует его агентство ILNA. Исмаили добавил, что "будут рассмотрены все аспекты этого вопроса (крушения самолета)".

По его словам, "на сегодняшний день множество людей вовлечено в расследование".

"Наши коллеги до 11 часов вечера заняты следственной работой", - добавил он.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

"Чего мы не хотим, так это чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех... всех этих людей следует наказать", – сказал Пристайко.

По словам главы МИД Украины, к расследованию должны быть привлечены эксперты из Франции, а также представители компании Boeing.

По заявлению Тегерана, власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, только 10 января, то есть за день до официального признания.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Более детально читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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