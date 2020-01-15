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Авиакатастрофа МАУ: идентифицированы тела двух украинцев

15 января, 15:42

Игорь Серов

Дипломаты предполагают, что тела погибших будут доставлены в Украину в течение 5 дней

В Иране идентифицированы тела двух из 11 украинцев, погибших при крушении самолета МАУ. Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в одном из ведомств, которое сейчас проводит расследование авиакатастрофы.

"Идентифицирована женщина и еще один гражданин Украины. Дата возвращения тел погибших зависит от того, насколько быстро будут работать иранские эксперты. В целом эксперты идентифицировали около 60% погибших", – сообщили нам наши источники.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины считают, что тела погибших могут доставить на Родину в течение ближайших пяти дней.

"С нашей семьей связывались, сказали, что Иран – непредсказуемая страна. Мы попросили, чтобы нас предупредили хотя бы за сутки", – сказал отец одного из погибших бортпроводников Михаил Лыхно.

Также, как нам рассказали в окружении спасателей, вернувшихся в Украину 14 января, сотрудники Мобильного спасательного отряда ГСЧС Украины в Иране собирали фрагменты самолета.

"Это делалось для того, чтобы эксперты смогли сделать свою работу и определить причину катастрофы. Как известно, были обнаружены признаки попадания в обшивку самолета посторонних предметов, похожие на поражающие элементы зенитно-ракетного комплекса ТОР-М1", – сообщили нам в одном из госведомств.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился в столице Ирана ранним утром 8 января. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, не выжил никто.

Также сообщалось, что в Иране начались аресты в деле о сбитом самолете. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран самолет катастрофа расследование авиакатастрофа МАУ

Источник: Сегодня

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