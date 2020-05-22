Авиакатастрофа в Пакистане: появилась информация о погибших

Стало известно предварительное количество погибших в результате падения самолета в Карачи

В результате авиакатастрофы лайнера Pakistan International Airlines в пакистанском Карачи погибли не менее 41 человека.

Об этом сообщил 22 мая гендиректор авиаперевозчика Аршад Малик, который находится на месте трагедии.

"Подтверждена гибель 41 человека", — сказал он.

В свою очередь, ссылаясь на заявление спасателей, Xinhua сообщает, что с места крушения в больницы доставили 50 тел.

В то же время, по данным министра гражданской авиации Пакистана Гулама Сарвара Хана погибли не менее 90 человек.

Лайнер рухнул в густонаселенном районе Карачи, в результате чего были повреждены не менее пяти домов и несколько транспортных средств.

Также следственная группа уже обнаружила один черный ящик аварийного борта.

22 мая лайнер Airbus A320 национального перевозчика Pakistan International Airlines, выполняя рейс Лахор – Карачи, рухнул на жилые кварталы, не долетев около минуты до международного аэропорта Джинна. На борту воздушного судна находились 97 человек, включая 12 членов экипажа и 85 пассажиров, в том числе восемь детей.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже выразил свои соболезнования семьям погибших и сообщил о начале расследования, которое является главным приоритетом для властей.

Напомним, ранее также сообщалось о нескольких выживших в результате крушения.

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