Авиакатастрофа в Пакистане: появилась информация о погибших

В результате авиакатастрофы лайнера Pakistan International Airlines в пакистанском Карачи погибли не менее 41 человека.
Об этом сообщил 22 мая гендиректор авиаперевозчика Аршад Малик, который находится на месте трагедии.
"Подтверждена гибель 41 человека", — сказал он.
В свою очередь, ссылаясь на заявление спасателей, Xinhua сообщает, что с места крушения в больницы доставили 50 тел.
В то же время, по данным министра гражданской авиации Пакистана Гулама Сарвара Хана погибли не менее 90 человек.
Лайнер рухнул в густонаселенном районе Карачи, в результате чего были повреждены не менее пяти домов и несколько транспортных средств.
Также следственная группа уже обнаружила один черный ящик аварийного борта.
22 мая лайнер Airbus A320 национального перевозчика Pakistan International Airlines, выполняя рейс Лахор – Карачи, рухнул на жилые кварталы, не долетев около минуты до международного аэропорта Джинна. На борту воздушного судна находились 97 человек, включая 12 членов экипажа и 85 пассажиров, в том числе восемь детей.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже выразил свои соболезнования семьям погибших и сообщил о начале расследования, которое является главным приоритетом для властей.
Напомним, ранее также сообщалось о нескольких выживших в результате крушения.
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