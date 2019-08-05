Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии

/ Фото: AFP

Авианалет в Ливии: погибли более 40 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F 2019-08-05T16:38:00+03:00 Другие страны Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии

Более 40 человек погибли в результате авианалета на ливийский город Марзук, который расположен на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.

По последним данным, при атаке на Марзук были убиты 42 человека.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в результате налета с воздуха может превышать 30 человек.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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