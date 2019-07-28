Гражданская война в Ливии не утихает: уничтожены два военных самолета Ил-72
Ни в правительстве национального единства, ни у Хафтара эту информацию пока официально не подтверждают
В результате боевых действий в Ливии были уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76.
Не указывая свои источники, Telegram-канал "Галлифрейские технологии" сообщает, что якобы они принадлежали авиакомпании Alfa Air, которая доставляла в Ливию оружие из Турции. Помимо того, под удар попал и склад этого оружия.
Самолеты уничтожила авиация сил правительства национального единства ударом по авиабазе "Аль Джафра", которая находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.
Также в результате атаки один из командиров самолетов погиб.
Ни в правительстве национального единства, ни у Хафтара эту информацию пока официально не подтвердили.
В то же время, как пишут турецкие СМИ, один из самолетов был уничтожен турецким беспилотником Bayraktar TB2, но в ЛНА утверждают, что 27 июля над аэродромом один из турецких дронов был уничтожен.
То, что на военной авиабазе действительно уничтожили большой летательный аппарат, подтверждают также спутниковые снимки.
Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.
Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране.Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гражданская война в Ливии не утихает: уничтожены два военных самолета Ил-72". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гражданская война в Ливии набирает обороты
Почти всю ночь на юго-востоке столицы страны раздавались обстрелы из тяжелых вооружений
В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек
Более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года
Пригород столицы Ливии обстреляли ракетами: есть погибшие и раненые
Обстрелу подверглись жилые густонаселенные кварталы в муниципалитете Абу-Салим на юге города
Совбез ООН не может согласовать текст резолюции по Ливии
Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация