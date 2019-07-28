Гражданская война в Ливии не утихает: уничтожены два военных самолета Ил-72

Ни в правительстве национального единства, ни у Хафтара эту информацию пока официально не подтверждают

Фото: REUTERS/Ayman al-Warfalli.

В результате боевых действий в Ливии были уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76.

Не указывая свои источники, Telegram-канал "Галлифрейские технологии" сообщает, что якобы они принадлежали авиакомпании Alfa Air, которая доставляла в Ливию оружие из Турции. Помимо того, под удар попал и склад этого оружия.

Фото: twitter.com/Balzawawi_ly

Самолеты уничтожила авиация сил правительства национального единства ударом по авиабазе "Аль Джафра", которая находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.

Также в результате атаки один из командиров самолетов погиб.

Ни в правительстве национального единства, ни у Хафтара эту информацию пока официально не подтвердили.

В то же время, как пишут турецкие СМИ, один из самолетов был уничтожен турецким беспилотником Bayraktar TB2, но в ЛНА утверждают, что 27 июля над аэродромом один из турецких дронов был уничтожен.

То, что на военной авиабазе действительно уничтожили большой летательный аппарат, подтверждают также спутниковые снимки.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране.Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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