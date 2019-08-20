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Автобус с туристами разбился в Лаосе: 13 человек погибли

20 августа, 13:35

Еще более 30 человек пострадали

/ Фото: Pixabay

Автобус с китайскими туристами съехал с дороги и упал в ущелье в Лаосе. Об этом передает агентство Associated Press.

По его данным, не менее 13 человек погибли. Еще более 30 человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.

Автокатастрофа произошла в ночь на вторник, 20 августа, на трассе, соединяющей столицу Лаоса Вьентьян и популярный среди туристов город Луангпхабанг.

Агентство отмечает, что число ДТП на дорогах в Лаосе, Таиланде, Камбодже и Мьянме значительно возрастает в сезон муссонов, который приходится на период с июня по октябрь.

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Как мы писали ранее, в Индии произошло жуткое ДТП – автобус с десятками пассажиров упал в ущелье. По меньшей мере шесть человек погибли и 39 пострадали.

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Кроме того, в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Стоит отметить, что из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в Индии достаточно распространенным явлением. Прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением, и его автобус упал в пропасть. 

В конце прошлого года 11 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир.

А о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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