Ажиотаж на белорусских выборах: фото и видео очередей в Киеве, Москве и Варшаве

Голосование на выборах президента началось не только на территории Беларуси, но и активно люди идут на избирательные участки за границей. На некоторых из них уже внушительные очереди.

Реклама

Об этом сообщает TUT.BY.

Для голосования за границей открыты 44 избирательных участка в 36 государствах в посольствах и консульствах, чтобы проживающие в тех странах белорусы смогли принять участие в выборах. Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5 319 избирателей. Отмечается, что больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии. Голосуют и в Киеве.

Очередь в Варшаве.

Реклама

В Киеве.

В тренде Выборы в Беларуси: избирателей предупреждают о заранее испорченных бюллетенях

В Москве.

Реклама

В Санкт-Петербурге.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит финальное голосование на выборах президента. Оно стартовало еще 4 августа для тех, кто не смог бы прийти на избирательные участки в основной день выборов. Белорусы выбирают из пяти кандидатов – это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Стало известно, что с 4 по 8 августа уже проголосовали 41,7% избирателей. Кроме того, в Минск ночью подтянули военных и технику. А тем временем в Беларуси в день выборов начались проблемы с интернетом.

Читайте все подробности исторического голосования на выборах в Беларуси.

Митинг в Минске

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама