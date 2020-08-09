Ажиотаж на белорусских выборах: фото и видео очередей в Киеве, Москве и Варшаве

Голосование на выборах президента началось не только на территории Беларуси, но и активно люди идут на избирательные участки за границей. На некоторых из них уже внушительные очереди.
Об этом сообщает TUT.BY.
Для голосования за границей открыты 44 избирательных участка в 36 государствах в посольствах и консульствах, чтобы проживающие в тех странах белорусы смогли принять участие в выборах. Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5 319 избирателей. Отмечается, что больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии. Голосуют и в Киеве.
Очередь в Варшаве.
В Киеве.
В Москве.
В Санкт-Петербурге.
Напомним, сегодня в Беларуси проходит финальное голосование на выборах президента. Оно стартовало еще 4 августа для тех, кто не смог бы прийти на избирательные участки в основной день выборов. Белорусы выбирают из пяти кандидатов – это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Стало известно, что с 4 по 8 августа уже проголосовали 41,7% избирателей. Кроме того, в Минск ночью подтянули военных и технику. А тем временем в Беларуси в день выборов начались проблемы с интернетом.
Читайте все подробности исторического голосования на выборах в Беларуси.
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